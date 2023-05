Wanderers se defiende por haber jugado ante Arica sin autorización: “Hay otros equipos que siguen jugando y les abren puertas en todos lados”

En Santiago Wanderers reaccionaron con molestia ante el planteamiento de las autoridades regionales en torno a posibles sanciones para el club al haber jugado con San Marcos de Arica a puertas cerradas en el Nicolás Chahuán de La Calera al no contar con la autorización para el desarrollo del compromiso por parte de la Delegación Provincial.

“Esto no es político. La FIFA lo prohíbe. No vamos a juzgar lo que una autoridad administrativa falle, pero si vamos a apelar si nos sancionan. No vamos a contestar con amenazas ni con persecución. O faltábamos al ente rector que nos gobierna o a una medida administrativa”, planteó el gerente general de los caturros, Cristian Chahuán.

En la instancia, el personero de Santiago Wanderers “pegó un palito” a las autoridades, planteando, sin nombrarlo directamente, el ejemplo de la U de Chile y la rotación que ha tenido en torno a su localía en los últimos años.

“¿Cuáles son los incidentes que en el último año ha tenido Wanderers versus otros equipos que siguen jugando y que se pasean por todo Chile golpeando puertas y se las abren en todos lados? No me interesa la parte económica, pero fuimos perjudicados económica y deportivamente. Apelo al sentido común. Si vamos a terminar todos jugando sin público, lo hacemos. ¿Eso es lo que queremos?”, recalcó Cristian Chahuán.

Planteamientos que no encontraron ecos positivos a nivel regional, como lo explicitó la Delegada Presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González. “Esta insistencia es de una irresponsabilidad tremenda. No contaban con los permisos de la autoridad y tenían un informe negativo de Carabineros en torno a la seguridad. Seremos implacables en la búsqueda de responsabilidades“, recalcó.