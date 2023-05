Leonardo Gil confía en estar ante Monagas tras su lesión contra Audax: “En 10 días ya lo sacaré”

El volante de Colo Colo Leonardo Gil se realizó este miércoles exámenes médicos tras la lesión que apenas le permitió jugar 44 minutos en el triunfo ante Audax Italiano.

A la salida de la Clínica Meds, el “Colorado” comentó a ADN Deportes sus sensaciones ante la molestia física que presenta. “Venía un poco cargado del isquio, el arquero cuando sale me pega un rodillazo y lamentablemente sentí un tironcito chiquito”, planteó, proyectando tiempos de recuperación.

“Siempre tengo suerte que me recupero, calculo que en 10 días ya lo sacaré, aunque todavía no está el informe. Uno se conoce y sabe lo que puede ser. No sé si un desgarro, pero seguramente una distensión. Espero que no sea nada de gravedad“, remarcó Leonardo Gil, confiado de estar disponible para la visita del 23 de marzo a Monagas por Copa Libertadores.

“Voy a llegar bien a ese partido. Mi mentalidad está en eso. Cuando uno se lesiona, uno sabe cuántos días puede estar afuera, haré todo lo posible para estar a disposición del técnico”, sostuvo el argentino.

Leonardo Gil y el momento de Colo Colo

El volante de 31 años destacó el fiato que ha ido logrando con Carlos Palacios en la ofensiva alba. “Los socios, como digo, se van conociendo y eso lleva tiempo. Con Carlitos Palacios creo que no habíamos jugado mucho y nos empezamos a entender bastante y es una lástima esta lesión, pero bueno, esto continua hay que seguir. Nuestro nuestro primer objetivo es el Campeonato Nacional, tenemos estos dos partidos que nos quedan para terminar esta ronda y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posibles”, comentó, junto con hacer un balance de lo que va de temporada, considerando el cambio de plantel que han tenido respecto a 2022.

“Cuando se mantiene un equipo así, es difícil, los jugadores más que nada lo tenemos en cuenta y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en este semestre. Hemos perdido un poco de de participación, pero son cosas del fútbol, son cosas que pasan. No puedo mirar para atrás, ya lo he hecho hecho está, así que ahora hay que mirar para adelante. Hay que seguir con la mentalidad positiva, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Estamos muy cerca de la punta y nuestro objetivo es es terminar este esta primera etapa ahí arriba“, explicó, junto con descartar problemas entre los jugadores y cuerpo técnico tras la caída ante Boca Juniors.

“Es mentira, la gente habla mucho y no hay que dejarse llevar nosotros. Tenemos un equipo bárbaro, en dos años, desde que llegué al club, hemos conseguido cosas importantes y eso lo han conseguido los grupos, tenemos una armonía muy muy buena. Si no, estaríamos una situación peor. El equipo siempre esta positivo entrenamos bien. Después, en la convivencia hay cosas que suceden, que es normal, como una familia, cuando tú peleas con tu esposa o con tu hijo”, concluyó Leonardo Gil.