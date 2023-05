“Blackburn Rovers siempre estará en mi corazón”: Ben Brereton se despidió del cuadro inglés en emotiva entrevista

El delantero chileno Ben Brereton se despidió a los grande este miércoles del Blackburn Rovers, después de una extensa entrevista que concedió a Rovers TV, instancia donde habló de los hitos que marcaron su exitoso paso por el elenco inglés.

El criollo aseguró que nunca olvidará su experiencia en Ewood Park después de retirarse con un doblete en la victoria por 4-3 en Millwall en el último partido de la temporada.

Su doblete significó que cerró su carrera con los Rovers con 47 goles en 177 apariciones con el club, incluidas 16 en 2022-23, desde que llegó procedente de Nottingham Forest en agosto de 2018. Ciertamente ha habido altibajos durante sus casi cinco años como Rover, con Brereton Díaz también ganando reconocimiento internacional con Chile después de dos campañas finales llenas de goles con su club.

Durante la entrevista, Brereton admitió que parte con el corazón apesadumbrado al Villarreal, mientras se prepara para embarcarse en un nuevo viaje en su carrera. “Es realmente triste, porque he estado aquí durante cuatro años y medio, ha habido altibajos y he conocido a algunas personas maravillosas en el camino”, lanzó.

Las últimas y sentidas frases de Brereton en el Blackburn Rovers

“Me ha encantado cada minuto que he pasado aquí. Vine cuando era niño y aprendí mucho de tantos buenos jugadores“.

“Este es un club que realmente me ha ayudado a desarrollarme como jugador y estaré eternamente agradecido por eso. Yo era muy joven cuando vine aquí y se me pasó volando. Ha sido un momento realmente positivo en mi vida estar en Rovers”.

“Todo se reduce a los seguidores, todo el club, todo el personal y el equipo, es un lugar muy positivo para estar”.

“Me han tratado muy bien aquí y fue la elección correcta venir, incluso cuando las cosas no estaban funcionando al principio. Todos todavía creían en mí“.

“No sabía mucho sobre cómo era ser titular y jugar regularmente cuando llegué al club por primera vez. Los primeros años fueron una mala racha porque todavía estaba aprendiendo, pero me he desarrollado, he mejorado como jugador y también he crecido“.

“No estaba jugando al principio, no estaba anotando y no era tan bueno cuando jugaba. Te deprime como jugador porque quieres jugar, marcar goles y que la afición cante tu nombre. Eso es lo que todo futbolista quiere”.

“He logrado encontrarme como jugador y es un momento de mi vida que no cambiaría”, explicó.

“Tienes que seguir adelante y recuerdo lo duro que trabajé durante ese descanso por COVID, quería volver fresco y lo usé como un reinicio. He estado jugando regularmente desde entonces y he estado marcando goles. Los últimos dos años, presionando por el ascenso, hemos aprendido mucho unos de otros en los equipos“.

“Ha sido genial y realmente lo he disfrutado en Rovers, quienes me han brindado una plataforma para actuar con un gran club con una gran historia”.

“¡He conocido a algunos personajes aquí! Hay mucha gente genial en el club, incluido el personal que pasa desapercibido, los utileros, los fisios, los chefs, es un club familiar y me han tratado perfectamente. Blackburn Rovers siempre estará en mi corazón”.