Ariel Holan y la nueva derrota de la UC: “No estamos pudiendo conseguir el objetivo de consolidarnos”

Este miércoles por la noche, Universidad Católica sumó una nueva decepción en el Campeonato Nacional y terminó cayendo ante Huachipato en Rancagua, en un partido válido por la jornada 13.

Tras el encuentro, el adiestrador de los “cruzados”, Ariel Holan, intentó explicar los motivos de la nueva derrota, que de paso lo alejó aún más en la lucha por la corona del título.

“El equipo mejoró en muchos aspectos del juego, en el segundo tiempo lo hicimos bien, pero lamentablemente nos vamos con las manos vacías”, partió asegurando en conferencia de prensa.

Agregó que “Huachipato es un equipo que maneja bien la pelota atrás. Tuvimos un poco de ansiedad cuando todavía no era el momento y por ahí presionamos a destiempo, creo que el problema no fue ese, sino que Huachipato se defendía bien y no fue fácil entrarle, nos faltó tranquilidad”, dijo.

Sobre lo que se viene, Ariel Holan indicó que “si no sacamos puntos, eso se va a reflejar en la tabla de posiciones más allá de que sea un campeonato muy parejo, dentro de esa paridad, nosotros no estamos pudiendo conseguir el objetivo de consolidarnos como un equipo que tiene aspiraciones importantes”, finalizó el adiestrador.