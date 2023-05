“Lo dice la tecnología”: El llanto de la prensa madrileña tras el empate de Kevin De Bruyne para el City

En la prensa madrileña no hay resignación. El Real Madrid jugó uno de sus mejores partidos de la temporada, pero aquello no fue suficiente para vencer al Manchester City, esto en el duelo de ida de semifinales de la UEFA Champions League.

Vinicius Jr puso en ventaja a la “casa blanca” en el Santiago Bernabéu, pero en el segundo tiempo, un golazo de Kevin De Bruyne puso la paridad para los de Pep Guardiola, marcador que no se movió más.

Sin embargo, y tras el encuentro, en la prensa madrileña completaron varias horas de reclamos y crónicas protestando por lo inválido que habría estado el tanto del volante belga para los “ciudadanos”.

En la capital de España reclaman que la pelota salió en el inicio de la jugada que terminó con el tanto del empate: “Las imágenes que demuestran que el balón salió de banda“, tituló Marca, haciendo un análisis exhaustivo, asegurando que la pelota sí había salido.

“La imagen de la discordia: ¿sale fuera el balón en el 1-1 del Manchester City?“, escribió Mundo Deportivo; mientras que AS España aseguró que “La imagen de BeIn que acreditaría que el balón sale antes del gol de De Bruyne”.

En lo mismo, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se sumó a los reclamos: “fue fuera, lo ha dicho la tecnología, pero parece raro que no lo hayan controlado bien”, dijo en conferencia de prensa.

“El árbitro no estaba muy atento, me ha sacado una amarilla a mí que no he jugado. No estaba atento. Creo que los jugadores de campo merecían más tarjetas”, cerró el adiestrador del Real Madrid.