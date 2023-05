Palestino reacciona y emplaza al PSG por expulsar del estadio a hincha que vestía su camiseta

Palestino reaccionó al polémico registro donde un hincha fue expulsado del estadio del París Saint Germain (PSG) por el insólito hecho de vestir la camiseta de los “Árabes”.

De acuerdo a lo compartido en redes sociales, el fanático alegó su expulsión ilegítima del Parque de los Príncipes por portar la indumentaria del elenco de La Cistanera, en alusión directa al vínculo del club chileno con Palestina.

“Estoy en el Parque de los Príncipes, tengo una camiseta de Palestina. ¡Me dicen que se queda la camiseta en la Mecca. ¡Lo juro, es una locura, quieren sacarme de aquí!”, manifestó el involucrado en un video publicado en TikTok.

Ante esto, Palestino no quedó ajeno. Con breves mensajes en inglés y francés, el equipo de colonia se manifestó, tratando de ubicar al protagonista: “Ayúdanos a encontrarlo ¡Gracias por llevar nuestra camiseta!”

Además, el club nacional reaccionó a la publicación del Club Palestino del Uruguay y respondió directamente al PSG por el hecho que sucedió en el Parque de los Príncipes. “¿Algo para decir, @PSG_espanol?”, escribió en Twitter.

💪🏼 Help us find him

🫡 Aidez-nous à le retrouver

¡Thanks for wearing our shirt! ❤️💚#TodoUnPueblo 🇵🇸 https://t.co/zdWa39tonJ

— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 5, 2023