El bochorno que casi arruina el viaje de la sub 16 de Coquimbo a Rancagua

Este sábado está programada la disputa, entre otros choques, del duelo entre Coquimbo y O’Higgins en el Complejo Las Rozas, parte de la fecha 11 de la categoría Sub 16 del Campeonato Nacional de Fútbol Formativo.

Sin embargo, este partido estuvo cerca de no desarrollarse debido a inconvenientes que son responsabilidad de la ANFP e, considerando que ellos son quienes velan por el alojamiento de las delegaciones en el marco de estas competencias.

Según información de ADN Deportes, el plantel Sub 16 de Coquimbo estuvo a punto de no viajar debido a que les cancelaron la reserva en su hotel. ¿La razón? En Quilín 5635 no habían pagado el dinero para que los jóvenes del cuadro “pirata” pudieran pernoctar allí.

De hecho, funcionarios del fútbol chileno debieron asistir al recinto para pagar en efectivo la reserva. Sin embargo, el ente rector del balompié nacional, en evidencia de sus problemas económicos, tiene déficit con diversos hoteles del país. Afortunadamente, en este caso, no complicó el desarrollo del Campeonato Nacional de Fútbol Formativo y los nortinos pudieron viajar a Rancagua.