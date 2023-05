Byron Nieto pide mayores medidas en los estadios tras el Clásico Universitario: “Necesitamos más seguridad, estamos en riesgo”

El lateral de la UC, Byron Nieto, lamentó los inconvenientes que le impidieron aprovechar la titularidad que había logrado para su primer Clásico Universitario con el elenco cruzado.

“Al equipo lo estaba viendo bien, estábamos cómodos, el ambiente estaba lindo, pero había que cuidar la integridad física de las personas“, remarcó el ex Deportes Antofagasta, preocupado por lo ocurrido en Concepción.

“Necesitamos más seguridad, estamos en riesgo. Es fácil saltar a una cancha, en Concepción era saltar un pedazo de vidrio. Queremos que las familias vayan tranquilas al estadio”, advirtió Byron Nieto, buscando enfocarse en el siguiente choque, ante el líder del Campeonato Nacional 2023.

“El partido de la U ya pasó, estamos 100% enfocados en Huachipato. El equipo se ve bien, nos hemos entregado al 100% (…) Hemos entrenado para contrarrestar lo parejo que son, estamos bien preparados“, comentó en San Carlos de Apoquindo.

Byron Nieto y la competencia con Mauricio Isla

El lateral de 25 años valoró los primeros meses con la UC. “Ha sido un período de mucho aprendizaje, trato de aportar con mi grano de arena. Soy hincha del club además, quiero que el equipo gane siempre. Me he sentido súper cómodo”, aseguró, junto con destacar el apoyo del “Huaso”, con el cual pelea un puesto en la oncena de Ariel Holan.

“Me llevo excelente con Isla, me da consejos, me siento muy bien acá. He madurado mucho y de él no tengo nada malo que decir, es una excelente persona y es un agrado compartir con ellos (…) Si yo e Isla andamos bien, el profe la va a tener complicada para elegir, el equipo subirá su nivel“, concluyó Byron Nieto.