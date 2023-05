Hernán Galíndez lamenta los incidentes del Clásico Universitario: “La hinchada de la U es demasiado grande para que pase esto”

Aprovechando su estadía en Chile junto al Aucas de Ecuador en el duelo por Copa Libertadores ante Ñublense, el exportero de la U de Chile, Hernán Galíndez, no pudo eludir el actual presente del equipo que defendió en nuestro país el primer semestre del 2022.

Sin embargo, sus palabras no fueron hacia lo deportivo, sino para condenar los incidentes en el Clásico Universitario. “Es muy triste cuando pasa eso, pero ya había pasado antes. Que pasen este tipo de cosas es muy triste, porque esto más allá de todo no deja de ser un juego y no deja de hacer algo lindo en el cual deberíamos disfrutar todo. Vi que hay policías y personas lastimadas”, aseguró el arquero de Ecuador en Qatar 2022.

Además, Hernán Galíndez apeló a que este tipo de temas se resuelvan pronto. “Lamentablemente con este tipo de cosas que pasan, la gente decide alejarse de los estadios y termina siendo muy triste, ojalá que lo puedan resolver. La hinchada de la U es demasiado grande para que pasen este tipo de cosas“, concluyó en Concepción.

Cabe apuntar que el argentino nacionalizado ecuatoriano alcanzó a jugar 14 encuentros por la U de Chile el año pasado y hoy por hoy es suplente de Damián Frascarelli en Aucas.