Messi no fue el único: Neymar es increpado en su casa por hinchas del PSG y exigen su salida del club

Este miércoles, se desató el caos en el PSG. Un grupo de hinchas se reunió a las afueras del Parque de los Príncipes para manifestarse en contra de la dirigencia del club y exigir la salida de Lionel Messi.

No obstante, el argentino no fue el único apuntado por los fanáticos parisinos, sino que también pidieron la salida de Neymar. El brasileño se recupera de una lesión en el tobillo derecho y no reaparecerá hasta la próxima temporada.

Una decena de hinchas se aglomeraron en las inmediaciones de la casa de “Ney” y con insultos pidieron que abandonara la institución de París. “¡Neymar, fuera! ¡Neymar, vete!”, fueron parte de los cánticos.

El hecho fue confirmado por el propio futbolista de 31 años en sus redes sociales. TNT Sports Brasil dio cuenta de los acontecimientos a través de distintos posteos en Instagram y, en uno de ellos, Neymar se animó a dejar su comentario para dar prueba de las manifestaciones improvisadas: “Pasaron por aquí en casa”, replicó.

Cabe recordar que Neymar finaliza su vínculo con el PSG a mediados de 2027 y, aunque no han tantos clubes que puedan hacer frente al salario que percibe, existen rumores sobre un posible arribo al Manchester United que podría decantar en el término definitivo del tridente junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé.

"NEYMAR, VÁ EMBORA!" 🗣️😡 Torcedores do PSG protestando na frente da casa do Neymar hoje… Crédito: ParisienTimes pic.twitter.com/KRWVpudCN5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 3, 2023