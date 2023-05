La especial petición de un hincha de Colo Colo en la previa al duelo con Boca Juniors

En la previa al compromiso en el estadio Monumental entre Colo Colo y Boca Juniors, un hincha llamó la atención en el acceso de la tribuna Océano al recinto de Pedreros.

“Cuida nuestro estadio”, se leía en el cartel que levantaba Julio César Rojas, acérrimo fanático del Cacique, preocupado por evitar problemas de seguridad.

“Tenemos que cuidar el estadio, ya es mucho lo que está pasando, ya no hay seguridad en el estadio, viene con miedo, no puedes ir con la familia. Es una cosa que ya no tiene nombre, no como 20 años atrás. Uno venía con la familia, veíamos programas dobles de la U, Colo Colo y nunca había pasado nada. Tienen que poner mano dura”, explicó en diálogo con ADN Deportes el fanático que viene desde Villa Alemana para ver al “Cacique”.

“Ahora uno tiene que pagarla entrar la entrada más cara. Para viajar yo gasto casi 90 lucas para venir a ver un partido. Entonces no es justo que vengamos a ver un partido que se lo suspendan o pase cualquier cosa, entonces es peligroso. Por eso ya la familia no quiere venir al estadio. No sabemos qué va a pasar más adelante”, concluyó el hincha de Colo Colo a la espera del compromiso contra Boca Juniors.