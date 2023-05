Juan Tagle y los problemas en los estadios: “Tenemos una crisis de seguridad, no sé si del fútbol chileno”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, lideró este jueves la alianza con la empresa CMPC para la sustentabilidad en la construcción del nuevo San Carlos de Apoquindo.

“Nos está dando un apoyo muy importante en en varios aspectos: la provisión de más de 1.600 metros cúbicos de madera, que es un elemento distintivo de este proyecto en la fachada y en la cubierta, que es un gran aporte a la sustentabilidad del proyecto. Además, aportarán más de 3.000 quillayes para reforestar los cerros aledaños al estadio”, explicó el máximo dirigente de la UC, que descartó problemas con el financiamiento del recinto.

“El proyecto tiene una un plazo de construcción de acuerdo contrato de 18 meses, eso significa que a mediados del próximo año el proyecto tendría que terminar. Toda obra a veces tiene contingencias, es una obra relevante importante con muchos desafíos, pero descartarte absolutamente que puede haber algún retraso sería un poco ilusorio. A hoy, va más adelante de lo que el programa establece“, comentó Juan Tagle, quien aprovechó la instancia para bajarle el perfil a las críticas hacia Mauricio Isla por su viaje a Colombia en pleno Clásico Universitario.

“Los hinchas son libres de manifestar su opinión. Mauricio pidió autorización, dado que él está castigado por dos fechas y por tanto no puede jugar sino hasta el domingo 12. Además, el plantel tenía días libres el día lunes y martes. Solicitó autorización para poder viajar por motivos familiares, el hecho que él viajaba era algo conocido y aprobado tanto por el cuerpo técnico como por la gerencia deportiva”, planteó el dirigente de Cruzados.

Juan Tagle y la seguridad del fútbol chileno

El presidente de la UC valoró la reunión que tuvieron ayer lunes con la ANFP por lo ocurrido en el Clásico Universitario. “Es una sensación que yo había echado menos en clásicos anteriores, quisimos marcar una diferencia en que el problema de la violencia nos afecta a todos y tenemos que enfrentarlo unidos. Yo podría tomar una postura tratando de obtener alguna ventaja o aparecer culpando a Universidad de Chile y me parece que no es el camino, sino que lo enfrentemos unidos. Ayer tuvimos una buena reunión, tenemos claro que es un enorme desafío, pero también muy claro de que este desafío el fútbol solo no lo puede superar“, planteó, junto con insistir en la necesidad del regreso de Carabineros a los estadios.

“Aquí hay un problema de violencia grave, hay un grupo de personas y probablemente una relación con el narcotráfico, hay un grupo de que quiere ejercer una gran violencia. Las actividades privadas requieren del apoyo del gobierno y del Estado. Así como cuando si a uno amenazan que van a ir a robar la casa, va a para pedir una protección policial, el fútbol también. Es una actividad privada, pero tiene un enorme componente social (…) Esto requiere de cambio legislativo, se requiere de cambio administrativo, reglamentos y financiamiento“, remarcó Juan Tagle, quien apuntó a la seguridad como el foco problemático principal del balompié nacional.

“Tenemos una crisis de seguridad, no sé si del fútbol chileno. Tampoco es un tema de este gobierno o de los últimos meses, entonces hay una crisis de seguridad en el país. La delincuencia se enfrenta primariamente porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza y la orden constitucional de hacerse cargo del orden público. Lo que estamos pidiendo simplemente es apoyo al Gobierno para cumplir con esa labor entendiendo que es un espectáculo. Como clubes no tenemos las herramientas para enfrentar a un grupo de delincuentes. No estamos desligándonos de nuestra responsabilidad”, concluyó el presidente de Cruzados.