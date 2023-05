Sernac oficiará a Azul Azul y exigirá la devolución del dinero a los asistentes del Clásico Universitario

Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) Azul Azul en su calidad de organizadora del Clásico Universitario disputado el domingo pasado en Concepción, el mecanismo que utilizará para devolver el dinero a los asistentes, además de las medidas compensatorias que implementará en favor de los afectados. oficiará aen su calidad de organizadora del Clásico Universitario disputado el domingo pasado en Concepción, y que fue cancelado por graves incidentes , para conocer, además de las medidas compensatorias que implementará en favor de los afectados. El

A través del oficio, el cual también será dirigido a Punto Ticket, ticketera encargada de la venta de las entradas, el Sernac solicitará a la empresa una serie de antecedentes. Entre ellos, las medidas de seguridad implementadas para el partido, la cantidad de entradas vendidas y el mecanismo que utilizará para devolver el dinero a los hinchas.

“Junto con lamentar los vergonzosos hechos ocurridos durante el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica (…) que pusieron en riesgo a miles de asistentes, entre ellos, personas mayores, niños y mujeres, exigiremos a Azul Azul que devuelva íntegramente el dinero de las entradas a quienes asistieron al partido, además de las compensaciones que correspondan por los daños ocasionados”, recalcó Andrés Herrera, Director Nacional del Sernac.

La autoridad agregó que es hora que las instituciones organizadoras de eventos masivos se hagan responsables hacia los consumidores. “Acá el principio está claro: si no se cumplen con las condiciones ofrecidas, las empresas organizadoras deben devolver íntegramente el dinero a los asistentes y además compensarlos. Esto independiente de otras consideraciones penales o de seguridad que pueda tener el caso”, enfatizó.

“Los más afectados por los incidentes fueron precisamente los miles de hinchas que asistieron al partido, pues se expusieron a sufrir daños, sin contar con la decepción de no poder disfrutar el partido. Por ende, las personas no pueden y no deben por ningún motivo asumir el costo económico de un espectáculo que fue cancelado por la falta de profesionalismo de parte de los organizadores”, agregó Herrera.

Cabe recordar que la ANFP tomó la decisión de que el partido se juegue en una fecha por determinar, pero sin la presencia de público. Azul Azul tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder al Sernac. Una vez que el Servicio obtenga los antecedentes, tomará las acciones que considere pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores afectados.