Diego Carrasco recordó la pesadilla que vivió en la U: “El no descender lo celebramos casi como salir campeones”

El 5 de diciembre del 2021 quedará en la historia de los hinchas de la Universidad de Chile. Por varios minutos, el cuadro universitario perdió la categoría y bajaba a la Primera B por segunda vez en su historia, algo que Diego Carrasco vivió en carne y hueso.

Protagonista de esa temporada, y partido en particular, el ex defensa de los azules recordó aquellos minutos que vivieron en el estadio El Teniente: “fue complicado pelear abajo ese año. Sabiendo que es un equipo grande, fue terrible. Nos complicó la cabeza. Pero siempre tuvimos fe en que la situación mejoraría y nos íbamos a quedar en Primera y así se dio”, dijo con en conversación con AS Chile.

Proveniente de Coquimbo Unido, el defensor abordó su arribo al CDA de la mano de Frank Darío Kudelka: “fue un paso muy grande para mí. Salir campeón acá con Coquimbo e ir a la U, uno de los equipos más grandes de Chile, que siempre pelea cosas, fue bonito”, esgrimió.

“Los tres años que estuve ahí, a pesar de que tuvimos malos momentos en lo futbolístico, aprendí muchísimo. Me llevé mucha gente linda del club, aprendí mucho con técnicos, con funcionarios y con compañeros. Me llevó lo mejor de mi paso por la U“, complementó Diego Carrasco.

Sobre ese duelo ante Calera, donde estuvieron a minutos de bajar a la B, aseguró que: “me salió del alma, fue una sensación de motivar, de que no podíamos perder, que teníamos que ser competitivos hasta el final, y como yo estaba en la banca, porque entré al último minuto para hacer tiempo nomás, lo viví con toda la pasión que pude”, aseguró sobre su emotiva arenga que muchos azules recuerdan.

“Creo que fue una sensación inexplicable, el no descender lo celebramos casi como salir campeones, que no era lo que estaba pasando, pero se sentía así. Fue algo muy lindo, una emoción muy grande. Y una vez que terminó el partido, festejar con tus compañeros, abrazarse… saber que lo lograste”, complementó Diego Carrasco.

Cerró asegurando que le volvería tener una segunda oportunidad en La Cisterna: “ojalá se pueda dar en algún momento. Más maduro. Siento que aún era chico cuando llegué a la U. Hoy me siento feliz en Coquimbo Unido y solo estoy pensando en que nos metamos a una copa internacional”, finalizó el defensor.