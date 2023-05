Sifup por suspensión del Clásico Universitario: “No han existido sanciones ejemplificadoras”

La historia suma y sigue. Pasan las horas, el Clásico Universitario se sigue jugando fuera de la cancha, y ahora fue el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quienes salieron al paso de lo sucedido en Concepción.

En un extenso comunicado, el organismo que reúne a los jugadores del medio nacional solicitó la pronta acción de una mesa de trabajo, así como de medidas ejemplificadoras para los clubes o quienes resulten responsables.

“Hacemos un llamado para que efectivamente se cumplan las buenas intenciones que han expresado y comencemos a trabajar seriamente para que lo ocurrido hoy en Concepción sea el punto final a la violencia en los estadios”, partieron diciendo.

Agregaron que “no queremos ni aceptaremos que estos intentos sólo se queden en palabras como ha ocurrido históricamente y que se continúe sin tomar medidas profundas que solucionen este problema, sin importar el costo económico y político que estas puedan significar”.

Sifup y la mesa de seguridad

En el mismo escrito, adelantaron que “estamos a la espera de que la ANFP nos invite a la mesa de seguridad que anunció, que ojalá sea una mesa de trabajo que tenga la potestad para intervenir los protocolos de seguridad que los clubes deben cumplir”.

“Es tan grave el extremo al que hemos llegado como industria, que se debería citar para las próximas 24 horas. Esperamos que se actúe con celeridad y urgencia para comenzar a trabajar. Hoy quedó más que claro que se necesita una intervención, algo que hemos solicitado y que se nos ha criticado abiertamente por parte de algunas instituciones”, insistieron.

Desde el Sifup, apuntaron sus dardos contra los clubes “si hay algo que está demostrado es que los clubes no han invertido en seguridad en los recintos deportivos (torniquetes, guardias preparados, protocolos, etc), debido a que no son fiscalizadas como corresponde por parte de la ANFP y no son sancionados con penas máximas por parte de los Tribunales Autónomos de Disciplina ¿Cuántas veces hemos visto reducción en los castigos porque los clubes apelan a estas sanciones?”.

Por lo mismo, complementaron con que “exigimos severidad y que las decisiones políticas no pesen en las condenas. El constante miedo a perder votos por sancionar a los clubes es una mala práctica que se viene reiterando hace años en la ANFP, que debe cambiar de manera urgente para que no siga dañando al fútbol, y que genera la necesidad urgente de separar la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile”.

El llamado al Gobierno

Lo sucedido en Concepción colmó la paciencia del organismo, y ahora incluso apuntaron a las responsabilidades políticas que se deben tomar respecto a la violencia en el fútbol.

Por ello es que indicaron que “como organismo gremial hemos realizado llamados a la ANFP y a los gobiernos de turno para que se intervenga el fútbol. Las autoridades de distinta índole han recibido nuestras denuncias en materia de seguridad y falta de protocolos. Pero no han existido sanciones ejemplificadoras”.

“El lobby perverso está matando al fútbol. Hace un tiempo presentamos un proyecto educacional a la ANFP para que en conjunto abordemos el problema de violencia desde los colegios, para educar a los hinchas del presente y del futuro. Lamentablemente, aún no tenemos respuesta. La propuesta sigue estando vigente en la mesa del actual directorio”, complementaron.

En el cierre, aseveraron que “en lo particular, además, ya nos comunicamos con nuestra asamblea y estaremos atentos para ver las acciones a tomar como gremio. Todos nuestros asociados están muy inquietos por las escasas medidas que se han tomado históricamente para combatir la violencia en los estadios”.

“No hay más tiempo que perder, hay que aunar voluntades, trabajo y criterios. Todos los actores del fútbol somos responsables de salir de esta situación. Hay que salvar al fútbol”, finalizaron desde el Sifup.