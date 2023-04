Juan Tagle “implora” por el regreso de Carabineros a los estadios: “Estamos dispuestos a todo lo que el Gobierno nos pida para que eso se cumpla”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, planteó su incomodidad ante la serie de incidentes que provocaron la suspensión del Clásico Universitario en el Ester Roa Rebolledo de Concepción.

“Lo que ha pasado hoy es de la mayor gravedad. Vamos a seguir condenando la violencia, pero tenemos que adoptar medidas nuevas, cambiar lo que estamos haciendo. La violencia se ha tratado de tomar el fútbol y destruirlo“, explicó el máximo dirigente de la UC, que planteó una posible medida para solucionar la violencia en los estadios.

“Necesitamos a los Carabineros dentro del estadio, estamos dispuestos a todo lo que el Gobierno nos pida para que eso se cumpla. Los guardias de seguridad hoy son víctimas, no tienen preparación para situaciones como estas. Tenemos que trabajar en conjunto con el Gobierno, ANFP, Estadio Seguro y el Ministerio Público, con los jueces, para revertir esta tendencia. Están matando el fútbol chileno. Imploro que tomemos medidas concretas, aunque sean temporales. Con guardias privados no podemos poner freno a estos delincuentes“, remarcó Juan Tagle, que descartó gestiones para ganar el Clásico Universitario por secretaría.

“No pretendo ganar los puntos de este partido. Espero el directorio tome medidas para que el partido continúe. Restar los puntos a los clubes al no tener herramientas, enfrentarnos por eso entre los clubes no sirve y debemos trabajar juntos para solucionar esta situación. Empujaría para atrás y no para adelante el problema”, comentó el directivo.

Matías Dituro y sus críticas en el Clásico Universitario

El portero y capitán de los cruzados también aprovechó la conferencia de prensa en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, planteando la necesidad de sumar mayor seguridad. “Rechazamos la violencia de cualquier tipo. Necesitamos un recinto seguro para desarrollar nuestro trabajo. El ambiente era muy lindo hasta la entrada en calor”, comentó el argentino.

“Lamentablemente estos mal llamados hinchas se vuelven a tomar las cámaras de lo que ha pasado, suspendiendo un partido intentando dañar a las personas de su mismo club. Esto estaba organizado. Lo que pido es tener seguridad para hacer nuestro trabajo de forma tranquila”, concluyó el arquero.