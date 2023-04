Arturo Vidal es titular en dolorosa derrota de Flamengo ante Botafogo por el Brasileirao

Arturo Vidal fue titular por tercera vez en los cuatro partidos que ya completa Jorge Sampaoli en la banca de Flamengo, pero fue un domingo amargo para el volante nacional, que terminó sufriendo una derrota por 3-2 ante Botafogo.

En el Maracaná, por la tercera fecha del Brasileirao, el “Rey Arturo” pudo haber tenido otro destino en este partido cuando estrelló un remate al poste derecho a los 5 minutos de compromiso.

🔴⚫️ Aquela bitoca na trave… Por pouco, o Flamengo não faz o 1º gol no clássico diante do Botafogo com o chileno Arturo Vidalpic.twitter.com/mv4lbcVBWf

— FutbooBR 🇧🇷 (@FutbooBR) April 30, 2023