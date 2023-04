Manuel Pellegrini aborda la suplencia de Claudio Bravo en el Real Betis: “Ha tenido un par de traspiés físicos”

Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, habló este viernes en rueda de prensa antes de enfrentar al Barcelona por LaLiga de España y aprovechó el momento de abordar la situación de Claudio Bravo, quien lleva más de un mes sin ser titular.

El técnico chileno comenzó explicando que el otro portero del equipo, el portugués Rui Silva, está “en un buen momento y no hay razón por la cual no siguiera él (como titular)”.

Respecto a la situación del golero de La Roja, el “Ingeniero” aseguró que “a Claudio cuando le ha tocado, ha respondido muy bien, es un líder importante dentro del plantel. Ha tenido un par de traspiés físicos que no le han permitido estar al 100%, pero confío plenamente en ambos arqueros”.

Manuel Pellegrini y el choque contra Barcelona

Por otro lado, el entrenador nacional se refirió a las debilidades del Barça y afirmó que “no tiene muchas, es una defensa a la que le han hecho muy pocos goles, es el puntero del campeonato, juega en casa, tendremos que estar preocupados de todos los aspectos que tiene un club con ese nivel de jugadores”.

Por último, Pellegrini aclaró que “en estos partidos de visita contra Barcelona o Real Madrid, si no los puedes ganar es porque el otro equipo demostró que tiene un plantel superior al tuyo, y no porque no jugaste de acuerdo a tu capacidad”.

Barcelona y Real Betis se medirán este sábado 29 de abril a las 15:00 horas de Chile por la fecha 32 de LaLiga española.