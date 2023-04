Lucas Assadi en la previa del Clásico Universitario: “Estamos motivados, vamos a salir con todo”

Ya está todo listo para que el Clásico Universitario viva su versión número 196. El Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción será el encargado de albergar el compromiso, donde Lucas Assadi será titular en el local.

El volante de la Universidad de Chile conversó con TNT Sports y adelantó lo que será el duelo ante la UC “estamos motivados, vamos a salir con todo y ojalá venirnos con los tres puntos”, partió diciendo.

Agregó sobre el encuentro que “vamos a salir a jugar el partido, traernos los tres puntos y nos estamos preparando de la mejor manera”, aseguró.

Respecto al momento personal que atraviesa en el CDA, aseveró que “me he sentido super bien, complementado con le equipo, hemos ido de menos a más y se ha reflejado en los resultados que esperemos siga así el fin de semana. Me costó mucho, los que fuimos a la sub 20 no tuvimos pretemporada, pero entrenando bien me pude meter en el equipo, estuve esperando mi oportunidad”, dijo.

Insistió en que “los clásicos son aparte, a veces no gana el que viene mejor, nosotros tenemos que ir mentalizados en que no somos los favoritos, en que tenemos que salir a jugar de igual a igual, he intentar ganarlo”.

Respecto a las opciones que tienen de dar la lucha por el campeonato después de varias temporadas peleando por no perder la categoría, Lucas Assadi sostuvo que “ilusiona, pero queda mucho campeonato, muchos partidos y tenemos que ir partido a partido”, aseguró.

Cerró con un potente mensaje para los hinchas “siempre agradecidos de ellos, del apoyo que nos dan, ahora están disfrutando un poco más lo que es la U, pero muchas gracias a los hinchas y ojalá darle una alegría el fin de semana”, finalizó el volante.