Los elogios de Xavi para el DT del Betis: “El fútbol de Manuel Pellegrini es el que me gusta”

Este sábado por la noche en España, uno de los partidos más atractivos de la jornada 32 de La Liga se jugará en el Camp Nou. Xavi y el FC Barcelona recibirán la visita del Real Betis con Manuel Pellegrini a la cabeza.

En la previa del encuentro, el ex capitán de los “catalanes”, hoy entrenador del primer equipo, tuvo palabras para el “ingeniero” y no dudó en valorar su carrera: “la mano de Pellegrini siempre se nota. Ha dejado un legado positivo allá donde ha ido. El fútbol de Pellegrini es el que me gusta a mí. Están haciendo una temporada histórica“, dijo.

“Pellegrini es una referencia para nuestro modelo de juego. Siempre tiene el pensamiento de jugar. De tener el balón. Poner a jugadores bien dotados técnicamente. Sus equipos son muy vistosos y apetece ver sus partidos. Siempre es agradable ver un entrenador así”, complementó.

En cancha fueron compañeros, pero hoy son rivales. Xavi también tuvo palabras para Claudio Bravo, portero del Real Betis: “es un ejemplo de profesionalidad y veteranísimo. Fue todo un ejemplo la forma en que se adaptó al club. En el Barça fue un capitán sin jineta“, esgrimió.

Sobre su rival de turno, sostuvo que: “el Betis es un gran equipo, que sabe a lo que juega. El otro día hicimos el peor partido de la temporada, contra el Rayo Vallecano”, aseguró.

“Si cogemos los últimos 20 partidos, es muy bueno. Si coges los últimos cuatro… claro. Es cierto que con el Getafe, con el Rayo no estuvimos finos. Tenemos que volver al partido del Atlético de Madrid. Eso es lo que tenemos que hacer. El partido de mañana es clave para reaccionar”, cerró el adiestrador del FC Barcelona.