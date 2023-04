Fernando De Paul tras brillar ante La Calera en el Nicolás Chahuán: “Sabía que llegar a Colo Colo me iba a ayudar a crecer”

El golero de Colo Colo, Fernando De Paul, brilló esta noche en el Nicolás Chahuán y fue clave para que los albos rescataran una igualdad sin goles ante Unión La Calera.

Finalizado el compromiso, el meta habló con los micrófonos de TNT Sports respecto a sus sensaciones.

“La verdad que si bien por momentos mejoramos lo que hicimos en partidos anteriores, nos faltó para poder ganar. Este equipo se genera siempre situaciones, pero por suerte no se perdió y se mantuvo el arco en cero, que es una de nuestras grandes fortalezas”.

En esa línea, añadió que “ahora se vienen muchos partidos y tenemos que estar todos de la mejor manera para ser una opción”.

Tras ello, De Paul tuvo palabras para el delantero calerano Lucas Passerini “Lo he enfrentado muchas veces y siempre es complicado, por más que sepas lo que va hacer. Nos complicó mucho, pero la defensa hizo un gran trabajo, ha mejorado muchísimo”.

Respecto a las pocas opotunidades que ha tenido en los albos, lanzó: “La continuidad para todo jugador es muy importante. En Everton me tocó jugar casi todo el torneo y fue un buen año. Es complicado no jugar, pero yo sabía a lo que venía y no pienso en no jugar. Acá está Brayan, que es un líder muy positivo“.

Finalmente, el arquero del Cacique cerró diciendo que “sabía que iba a tener una gran competencia y que llegar a Colo Colo me iba a ayudar para crecer“.