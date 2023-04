Ariel Holan descarta a Aravena para el Clásico Universitario y niega “quiebre” con Buljubasich: “Nuestra relación es excelente”

Ariel Holan, DT de Universidad Católica, habló este viernes en conferencia de prensa y confirmó una sensible baja para los “Cruzados” de cara al Clásico Universitario: Alexander Aravena.

“Aravena no va a poder estar”, informó el técnico argentino. También se refirió a otros dos jugadores que están duda. “Con Matías Dituro y Alfonso Parot seguiremos la evolución de sus respectivas lesiones”, señaló.

A pesar de estas situaciones, aseguró que “fue una buena semana de entrenamiento, esperamos poder reflejar en el campo todo lo que entrenamos. Creo que estamos muy bien preparados para el partido”.

En cuanto al choque ante la U, explicó que “los clásicos son partidos apretados, parejos, donde hay que aprovechar las oportunidades porque los dos equipos toman muchas precauciones”.

Ariel Holan y supuesto conflicto con el “Tati”

Por otro lado, el entrenador trasandino habló de su relación con el “Tati” Buljubasich, director deportivo de la UC, luego de trascender una información sobre un supuesto quiebre y tención entre ambos.

“En cualquier relación humana puede haber diferentes puntos de vista, pero nuestra relación con ‘Tati’ es excelente. Además de ser excelente director deportivo, él es mejor persona todavía. Faltaría a la verdad si digo que en estos años siempre estuvimos de acuerdo, pero eso no existe en ninguna relación humana. La relación con ‘Tati’ es la mejor”, reconoció Holan.

Finalmente, el DT de Universidad Católica mencionó que aún no sabe si verá el Clásico Universitario desde un hotel o en el estadio, ya que no puede dirigir en cancha por estar suspendido. “No sé qué haré, lo resolveré el domingo. Lo que sea mejor para el equipo. Estoy adolorido por esto, no sabía, me tomó por sorpresa, no me esperaba esta sanción de ningún modo”, concluyó.