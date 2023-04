Lasarte rectifica sus dichos tras mostrarse contrario a la llegada de Bielsa a Uruguay: “Es un DT prestigiosísimo”

El ex DT de Chile, Martín Lasarte, generó eco hace algunas semanas tras mostrarse contrario a la inminente llegada de Marcelo Bielsa a la selección uruguaya. “No me gusta que venga un técnico extranjero a dirigir a Uruguay, esta era la chance para un técnico uruguayo”, mencionó “Machete”.

Ahora, el entrenador charrúa volvió a tocar el tema, pero esta vez aclaró sus anteriores palabras y le dio el visto bueno al arribo de Bielsa en el combinado celeste.

“Estas cosas de las interpretaciones les trajo muchos problemas a Chile por ejemplo, lo que yo había opinado era que, dado que la Eliminatoria es más sencilla y es un período nuevo, me pareció una buena oportunidad para empezar un proceso con un técnico compatriota; eso no significa que otro técnico no pueda venir, al contrario, nada que ver”, señaló Lasarte a DSports de Uruguay, en declaraciones reproducidas por el diario Ovación.

“Bielsa es un entrenador prestigiosísimo con un bagaje importante, con una pauta de conducta de vida que se traslada al campo de juego, en eso me parece medio pariente de Tabárez en algunas cosas”, agregó al opinar sobre su colega rosarino.

“Lo que Bielsa generó en Chile fue una revolución”

Además, Martín Lasarte remarcó lo importante que fue Marcelo Bielsa para la selección chilena. “Lo que generó en Chile fue una revolución (…) En el fútbol muchas veces lo más importante es convencer y seducir. La manera en que Marcelo intentó llevar a cabo era la adecuada para el momento de Chile”, sostuvo.

“Es muy fino decir que Bielsa tuvo la fortuna de acceder a una generación dorada, eso puede ser relativamente verdad, también es cierto que él toma un volante ofensivo y lo pone un poco más atrás para que la pelota salga más fluida, suele hacer ese tipo de cosas”, finalizó el técnico que pasó por la U y Universidad Católica.