Ramiro González valora su presente en Colo Colo: “Me dolían las críticas, pero he estado todos los minutos”

El defensa Ramiro González destacó el momento en el cual Colo Colo prepara sus próximos desafíos: ante Unión La Calera el viernes, por el Campeonato Nacional 2023, y contra Boca Juniors por Copa Libertadores el miércoles 3 de mayo.

“Estamos en crecimiento, hemos ido de menos a más. Sabemos que por muchas cosas por corregir, pero vamos avanzando y motivados para lo que viene. No es el sistema, estamos mejor como grupo, ofensivamente hemos crecido y en todas las líneas también. No es sólo una mejora por el esquema, con la U jugamos en línea de 4 atrás“, remarcó el trasandino, que lamentó la ausencia de fanáticos albos en el Nicolás Chahuán.

“Se va a extrañar el apoyo de nuestra gente. Enfrentamos a un rival que viene de ganarle al puntero, pero estamos entusiasmados en sumar de a tres como visitantes”, remarcó Ramiro González, quien no eludió la atención que le brindan al choque con Boca Juniors.

“Es innegable que no se mira de reojo, estamos motivados por ese partido, pero nuestro primer objetivo es Calera. Vamos a llegar de buena manera a ambos partidos”, explicó el defensa de 32 años.

Ramiro González y su nivel en Colo Colo

Pese a los cuestionamientos que ha recibido durante estos primeros meses en el Cacique, el ex Talleres no ha faltado a ningún partido en lo que va de la temporada. ” Me he ido afianzando en el equipo, con confianza. Estoy a disposición, si el técnico así lo decide. Me dolían las críticas y he jugado todos los minutos. Me siento bien, el equipo ha evolucionado, yo siempre fui el mismo. Trato de no mirar atrás“, apuntó.

Consciente de la exigencia que enfrenta el club, abogó por evitar castigos de Conmebol a la localía en Copa Libertadores tras los incidentes ante Monagas. “No es justo que por 20 personas paguen 35 mil hinchas. Ojalá que la gente tome consciencia de una vez y no se repitan estas cosas, nosotros necesitamos de la gente en el estadio”, concluyó en el Monumental.