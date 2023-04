Lidera Darío Osorio: cuatro chilenos aparecen en ranking de jugadores sub 20 más prometedores del mundo

Darío Osorio, delantero de Universidad de Chile, encabeza la presencia chilena en un ranking que presentó el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), con los 200 jugadores sub 20 más prometedores del mundo.

La lista fue elaborada teniendo en cuenta los minutos jugados en partidos oficiales durante los últimos 365 días, el nivel deportivo de los partidos y los resultados obtenidos. El listado incluyó a 20 mejores jóvenes en cada una de las diez posiciones consideradas.

Así las cosas, Darío Osorio aparece como el chileno sub 20 mejor evaluado con una media de 1,95 en la posición de extremo derecho.

Le sigue su compañero de equipo, Lucas Assadi, con una media de 1,81 en el puesto de mediocampista ofensivo.

Luego figura otro jugador de la U, Marcelo Morales, quien tiene una media de 1,52 en la posición de lateral izquierdo. En la misma zona se encuentra el zaguero de Everton, Cristian Riquelme, con una media de 1,33.

En tanto, el futbolista sub 20 que tiene la mejor evaluación de los 200 nombres que aparecen en este ranking es el español Gavi, volante de Barcelona, quien lidera con una media de 4,37.

Revisa el ranking completo con un clic en el siguiente link: football-observatory.com.

New @CIES_Football ⚽ Weekly Post presents the 20 most promising U20 players per position as per the exclusive relative experience method 😁 #Gavi highest score overall; full lists 👉 https://t.co/oEXAABzXHq pic.twitter.com/3L6togJsiE

— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 26, 2023