Fernando Zampedri descarta que el Clásico Universitario sea “un punto de inflexión” para la UC: “El torneo es muy largo todavía”

En el marco de una actividad promocional desarrollada por Nike en Las Condes, el delantero de la UC, Fernando Zampedri, anticipó cómo llega el plantel al Clásico Universitario del domingo en Concepción.

“Nos estamos preparando de esta manera para para enfrentar el clásico. Son partidos diferentes a todos, así que hay que tratar de obviamente siempre ganar. Ojalá que así sea en ese sentido”, explicó el goleador cruzado, que apunta a la necesidad de recuperar el nivel de juego que los tuvo como líderes del Campeonato Nacional 2023.

“Queremos ser el equipo de de las primeras fechas. Nos hemos ido diluyendo un poco, pero tenemos la plena confianza en el equipo, en el grupo y en el técnico. No pudimos sacar buenos resultados esta última fecha, pero bueno, estamos trabajando para eso, queriendo ser positivos y poder ganar este partido que es para nosotros despegar de donde estamos”, remarcó Fernando Zampedri, quien no quiso establecer el Clásico Universitario como algo decisivo.

“El torneo es muy largo todavía, recién comienza para que sea un punto de inflexión tendrá que ser un poco más adelante, pero si son partidos que nosotros no queremos perder siempre se quieren ganar”, remarcó el “Toro”, que aprovechó de descartar cualquier conflicto al interior del camarín, cuando se plantearon diferencias entre él y Mauricio Isla.

“El camarín siempre estuvo bien. Nunca hubo roces, somos jugadores grandes no pasa nada, solamente que por ahí cuando quizás el equipo no juega bien y los resultados no se dan se empiezan a hablar algunas cosas, pero está todo más que bien en el club, así que eso es lo más importante”, concluyó el trigoleador del fútbol chileno.