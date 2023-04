Tras perder 6-1: jugadores de Tottenham deciden reembolsar dinero de las entradas a los hinchas que fueron al partido

Los jugadores del Tottenham tomaron una sorpresiva determinación luego de la humillante goleada por 6-1 que sufrieron como visitantes frente al Newscastle, duelo disputado el pasado domingo en la Premier League.

Este martes, los Spurs publicaron un comunicado oficial con un sincero mensaje enviado por el plantel. “Como equipo, entendemos su frustración, su enojo. No fuimos lo suficientemente buenos. Sabemos que las palabras no son suficientes en situaciones como esta, pero créannos, una derrota como esta duele”, comienza el escrito.

Luego, anuncian la increíble decisión que tomaron los futbolistas del club londinense: “Agradecemos su apoyo, en casa y fuera, y con esto en mente, nos gustaría reembolsar a los fanáticos el costo de sus entradas para el partido en St James’ Park”.

“Sabemos que esto no cambia lo que sucedió el domingo y daremos todo para arreglar las cosas contra el Manchester United el jueves por la noche cuando, nuevamente, su apoyo significará todo para nosotros. Juntos, y solo juntos, podemos hacer que las cosas avancen”, concluye el comunicado.

Así las cosas, los jugadores de Tottenham le devolverán a los hinchas el dinero que gastaron en las entradas para presenciar aquel encuentro ante Newscastle, medida que muy pocas veces se ha visto en la élite del fútbol mundial.

Actualmente, los Spurs se encuentran quintos en la tabla con 53 puntos, ubicados en zona de clasificación para la Europa League. En el próximo duelo enfrentarán a Manchester United, el jueves 27 de abril a partir de las 15:15 horas de Chile.

The players have a message for our fans who went to Newcastle on Sunday… pic.twitter.com/HFfmo8R2iH

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2023