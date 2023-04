Alfonso Parot sufre una fractura y su presencia se complica para el Clásico Universitario

Siguen las malas noticias en Universidad Católica por las situaciones médicas de algunos jugadores. Este martes, Alfonso Parot sufrió una fractura y complicó su presencia para el Clásico Universitario que se jugará el domingo en Concepción.

Según pudo conocer ADN Deportes, el zaguero de los “Cruzados” se fracturó el quinto metatarsiano, hueso que se conecta al dedo pequeño del pie.

Por esta razón, el “Poncho” no podrá entrenar con normalidad y está en duda de cara al duelo contra Universidad de Chile. Sin embargo, en la UC aún no quieren descartar al defensa y su citación dependerá de si soporta o no el dolor en la zona afectada.

Con esta complicación, Alfonso Parot se suma a la larga lista de jugadores que también han sufrido situaciones médicas en Universidad Católica durante los últimos días. De hecho, para el partido ante O’Higgins del pasado sábado, el club precordillerano tuvo siete bajas: Matías Dituro, Bryan Rovira, Franco Di Santo, Gary Kagelmacher, Alexander Aravena, Diego Ossay Bryan González.

De momento, Kagelmacher y Aravena estarían descartados para el Clásico Universitario, a la espera de la evolución del resto de los futbolistas. Mauricio Isla es otro que se pierde el choque ante la U, debido a la expulsión que sufrió frente a O’Higgins.