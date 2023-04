Camilo Moya y el buen momento que atraviesa la U: “Estoy súper feliz por ellos”

El pasado sábado por la tarde, las universidades vivieron dispares realidades. Mientras la U le ganó a Everton en Viña del Mar, la UC cayó en Santa Laura ante O’Higgins, con Camilo Moya como protagonista.

El formado precisamente en el cuadro azul, fue de las buenas figura que tuvo el “capo de provincia” en la victoria sobre los “cruzados” en Independencia.

Tras más de tres temporadas en el Centro Deportivo Azul, el formado en La Cisterna atraviesa un buen momento en Rancagua: “vengo haciendo las cosas bien y estoy entrenando súper bien. Lo importante es estar preparado cuando te toca, ahora he podido jugar partidos consecutivos y me he sentido con mucha confianza, algo que espero mantener hasta el fin del torneo”, dijo en conversación con AS Chile.

Respecto a su salida de la U, Camilo Moya sostuvo que: “he podido ser más profesional, cuidarme mucho más, entrenar en las tardes fuera de lo que son las prácticas con el equipo. En ese sentido, he podido ser más completo y es también porque O’Higgins me ha dado confianza, aunque siempre voy a estar agradecido de la U por todo lo que me dio”, esgrimió.

Sobre un posible regreso a La Cisterna, Moya aseguró que: “ese deseo siempre está, pero también está el sueño de jugar afuera. Uno se prepara para llegar al extranjero. Me gusta mucho la liga española, por ejemplo, pero primero hay que prepararse bien. Quiero hacer un buen año y después veré lo que va pasando en el futuro”.

Al finalizar, tuvo palabras para el sublíder del Campeonato Nacional: “he seguido la campaña y me parece bien, porque el fútbol me dejó muchos amigos en la U, no solo compañeros, sino que kinesiólogos y toda la gente que trabaja en el club”, esgrimió.

“Estoy súper feliz por ellos, me alegra mucho, pero ahora me enfoco acá en O’Higgins, en poder hacerlo bien y darle alegrías a mi familia, que es lo más importante”, cerró el volante del cuadro rancagüino.