“Era un momento tenso”: Polémico DT venezolano le dio un palmetazo al entrenador de Racing en pleno partido de Copa Libertadores

El DT de Aucas, César Farías, y el entrenador de Racing, Fernando Gago, protagonizaron un fuerte encontrón este jueves durante el partido entre ambos equipos por la Copa Libertadores, duelo que terminó con triunfo para el conjunto argentino por 3-2.

Al minuto 75, cuando el marcador estaba 2-2, el encuentro se interrumpió mientras el VAR revisaba una posible expulsión en el cuadro de Avellaneda. En ese momento, Farías comenzó a discutir con el cuarto árbitro y Gago también se metió en la escena, tocándole varias veces el hombro a su colega para que este lo escuchara.

El gesto del estratega trasandino desató la ira del venezolano, quien con un palmetazo se quitó de encima el brazo del DT de Racing y luego lo encaró. El juez terminó amonestado a los dos entrenadores con tarjeta amarilla.

Tras el partido, César Farías habló en rueda de prensa y explicó su conflicto con Fernando Gago. “No sé qué me quería decir él, pero me tocó tres veces el hombro, la adrenalina está a full, le bajé la mano con un palmetazo, cosas normales en el fútbol”, indicó.

“Es primera vez que nos conocemos, me saludó muy respetuosamente y le agradezco. Le pido disculpas si mi reacción fue desmedida, pero estamos en un momento tenso del partido y no era la forma que me gustara que me estuviesen toqueteando”, concluyó el ex DT de Venezuela, quien no es primera vez que protagoniza un polémico episodio.

El tenso encontrón entre César Farías y Fernando Gago