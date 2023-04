Subcampeón del mundo destroza a Enzo Fernández por su actitud ante Real Madrid: “No creo que sea un gran futbolista”

Luego de la dura derrota de Chelsea ante Real Madrid que sentenció su eliminación de la Champions League, el exvolante neerlandés, Wesley Sneijder, apuntó en contra de Enzo Fernández por su bajo rendimiento ante los merengues.

El subcampeón del mundo con Países Bajos criticó al volante argentino por dos jugadas puntuales: la primera fue por un retroceso lento tras la pérdida del balón y, luego, por un mal pase que terminó en un contraataque del rival.

“Si te han traído como jugador por 100 millones de euros, al menos puedes esperar que corra como un poseído, ¿no? ¡Pero caminó! Él mismo pierde el balón, luego tiene un momento de duelo. Esto no puede pasar”, comentó Sneijder en la cadena RTL7.

Además, criticó su falta de actitud en cancha y le bajó el precio: “Miras a un chico así y me pregunto. ¿Qué puede hacer el dueño? Nada. Yo llamaría a ese chico a una reunión mañana mismo”.

“Tampoco creo que sea un gran futbolista. Se dijeron grandes cosas por lo que hizo por Lionel Messi en el Mundial. Pensé que también lo haría en el Chelsea, pero claramente está muy lejos de eso”, agregó.

Finalmente, Wesley Sneijder reiteró su molestia con Enzo Fernández. “Hay que correr a todo pulmón y él no lo hace. (…) Si eres el propietario que está mirando en la grada y ves que Gallagher está haciendo un sprint y tu jugador de 100 millones de euros no, entonces sí, ¡yo también me enfadaría!”, sentenció.