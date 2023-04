Junto a otros tres árbitros chilenos: Piero Maza fue designado para dirigir el Mundial Sub 20 en Argentina

Este jueves, la FIFA dio a conocer el listado oficial de los árbitros que dirigirán el Mundial Sub 20, donde habrá presencia del réferis nacionales en la cita planetaria que se disputará en Argentina.

El chileno Piero Maza sumará una nueva participación internacional y fue incluido en la lista de 25 jueces para dirigir el certamen. Además, su equipo arbitral estará compuesto por otros árbitros del país: Alejandro Molina y Claudio Urrutia.

En tanto, Juan Lara estará presente en el VAR para la serie de encuentros que se disputarán en tierras trasandinas, que comenzarán a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio del presente año.

Cabe recordar que hace pocos días, la FIFA anunció oficialmente a Argentina como nueva sede del Mundial Sub 20, luego del retiro de Indonesia como anfitrión de la competencia debido a la agitación política en el país asiático por la participación de Israel.

