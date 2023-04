Nery Domínguez valora el presente de la U: “Nos gusta vernos ahí arriba, es lo que merece la institución”

Nery Domínguez, defensa de Universidad de Chile, habló este miércoles en la antesala del duelo ante Everton de Viña del Mar y abordó su inminente regreso a la titularidad en el equipo de Mauricio Pellegrino.

“Todavía no tengo confirmado que voy a jugar. Siempre me maneje igual, entrenando con la expectativa de jugar, dando el máximo, después juegan once y el resto tenemos que esperar. Si ahora existe la posibilidad de estar, trataré de aportar desde donde me toque”, comentó en rueda de prensa.

“Toda mi vida he jugado de volante, pero en los últimos años me ha tocado jugar como defensor. Siempre digo lo mismo, estaré a disposición del cuerpo técnico y lo que necesite el equipo”, agregó.

En esa línea, el zaguero de los azules realizó un balance de la campaña de la U. “Hemos mejorado y ajustado un motón de cosas. Nos gusta vernos ahí arriba, es lo que merece la institución. Estamos en un equipo grande y tenemos que aspirar siempre a lo más alto. Todavía no hemos conseguido nada y queremos estar más arriba aún para pelear el torneo”, sostuvo.

“Tenemos la obligación de ser protagonistas, creo que lo estamos siendo y coincido con Mauricio (Pellegrino), en las últimas fechas se definirá para qué estamos. Para llegar a eso tenemos un camino y creo que lo estamos haciendo bien”, complementó.

Finalmente, Nery Domínguez entregó las claves para enfrentar a Everton. “Es una linda semana después de un triunfo. Lo estamos preparando de la mejor manera. Sabemos que sea un rival difícil y tenemos que estar muy atentos porque juegan bien, esperamos hacer un buen partido”, cerró.