Lucas Barrios y Justo Villar le dedican emotivos saludos a Colo Colo en su aniversario 98

Este miércoles, Colo Colo está de fiesta y celebra su aniversario 98. Los albos cumplen un nuevo año de vida este 19 de abril.

Debido a lo anterior, el Cacique recibió emotivos saludos, entre otros, de dos jugadores que brillaron en el club hace algunos años.

Se trata de los paraguayos Lucas Barrios y Justo Villar, quienes le dedicaron grandes palabras al elenco chileno en su aniversario.

“Qué lindo fue volver hace unos días y rememorar tantos grandes momentos, y sobre todo reencontrarme con su gente. Sin dudas, mi etapa en el Cacique fue una de las más inolvidables de mi carrera. Gracias por hacerme sentir siempre como en casa. ¡Feliz 98 aniversario Colo Colo!”, lanzó Villar en su cuenta de Twitter.

El propio exgolero, dijo hace algunos días estar feliz tras asistir a la despedida de Esteban Paredes.

“Feliz por la despedida y compartir con Esteban y muchos compañeros y de volver a nuestra casa. Demasiado buenos recuerdos, me emociona mucho. Es increíble poder estar en contacto con la gente, disfrutar de esta fiesta, Esteban se lo merece. Es emocionante, me pone la piel de gallina el cariño de la gente. No puedo pagarlo”, comentó aquel día.

Finalmente fue el turno de Barrios, quien es muy recordado por la hinchada del Cacique.

“Quiero mandarle un feliz aniversario 98 a toda la gente de Colo Colo, para mí es al igual que ustedes un día especial, para mí ha sido un placer estar en el club siempre y haber sido parte de la historia me alegra mucho. Les deseo lo mejor en este día, saben que los quiero mucho y en algún momento nos estaremos viendo por Chile y gracias por el apoyo de siempre”, indicó.