Matías Zaldivia recibió castigo por parte del Tribunal de Disciplina y llegará al Clásico Universitario

El pasado domingo por la tarde, Universidad de Chile visitó al Audax Italiano en el Bicentenario La Florida, encuentro que terminó con saldo a favor para los azules en el marcador, pero que terminaron sufriendo la expulsión de Matías Zaldivia.

El defensor de los azules vio la cartulina roja en el primer tiempo, quien cometió una falta como “último hombre” en el minuto 35, cuando los “itálicos” también jugaban con 10 hombres.

Pasaron los días y este martes el Tribunal de Disciplina de la ANFP informó los castigos de la fecha 10 y entre ellos apareció el de Matías Zaldivia, quien respiró tranquilo junto a Mauricio Pellegrino, DT de los azules.

Esto porque el defensor fue castigado solo con una fecha de suspensión, por lo que no podrá ver acción en el duelo del próximo sábado ante Everton en Viña del Mar.

Pellegrino, y el propio Zaldivia, respiran tranquilos, ya que el defensor podrá estar presente en el Clásico Universitario ante la Universidad Católica por la fecha 12, duelo que está programado para el domingo 30.

VIDEO | “El horror le cuesta caro”: Matías Zaldivia comete falla garrafal y sufre su primera expulsión en la U https://t.co/sG0E1TRFh2 — Radio ADN (@adnradiochile) April 16, 2023

La expulsión de Matías Zaldivia

A los 25′ llegó la primera tarjeta roja del partido. Bosso, zaguero de los “Audinos”, intentó ganar la disputa de un balón, sin embargo, realizó una fuerte entrada y con la planta de su pie derecho pasó a llevar la pierna de Marcelo Morales. El árbitro Miguel Araos lo mandó a las duchas tras revisar el VAR.

Diez minutos después, la U perdió a un jugador. Zaldivia recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, pero no controló de buena manera y la pelota se le escapó con dirección a arco propio. El volante rival Fernando Juárez le ganó en velocidad y el defensa azul no tuvo más medida que hacerle la falta para evitar el gol. El juez no dudó en expulsarlo.