Comunicadora de Boca Juniors que denunció al DT del equipo femenino por abuso sexual: “No soy la única”

Semanas muy movidas ha tenido Boca Juniors tras la denuncia por abuso sexual que fue efectuada contra el técnico del plantel femenino, Jorge Martínez.

Florencia Marco, comunicadora del club, habló de la acusación que hizo contra el estratego por hechos ocurridos en 2022, situación por la cual el estratego fue cesado.

“Desde lo humano estoy bien. Boca fue y es mi casa hace 11 años y estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres menores corriendo peligro pensé que se las iba a cuidar también y no pasó eso“, comenzó diciendo.

En esa línea, indicó que denunciar a Jorge Martínez, fue para que “se haga justicia, que nos cuidemos, es lo que queremos, que las próximas generaciones que están en esta disciplina sean cuidadas y no tengan que pasar por esto y que se empiecen a crear espacios en los que se puedan hablar estas situaciones en lugares cómodos y donde realmente sean contenidas”.

Tras ello, la comunicadora afirmó que no fue la única víctima del DT. “Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Muchas compañeras me apoyaban, estaban conmigo y comentaban: ‘A mí también me pasó o me está pasando’, pero eso es un tema personal de cada uno. No es fácil afrontar esta situación y exponerlo. Hay miedo, vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que trabajar cada uno“, lanzó.

Finalmente, cerró diciendo que “no puedo hablar de otros casos, no soy la única. Hoy puedo hablar por mí, me costó más de un año poder hacerlo públicamente pero no soy la única. Cada uno debe tener el tiempo que necesita para llevar adelante esto”.