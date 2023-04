“Se me fue alguien importante en mi vida”: Pablo Solari y su conmovedor relato tras darle un triunfo a River Plate

Pablo Solari tuvo una noche especial este domingo, ya que fue el héroe de River Plate en el triunfo 1-0 sobre Newell’s por la liga argentina, pero además recordó la partida de su abuela materna, quien falleció en marzo pasado.

El ex Colo Colo marcó de manera agónica el único gol del partido. Mediante un contragolpe al minuto 90+5′, el delantero argentino aprovechó una pésima salida del arquero rival y dejó el balón en las redes.

Luego del encuentro, el “Pibe” entregó un conmovedor relato y se refirió a su sensible pérdida. “Estoy contento por la victoria y por volver a marcar. Me pasaron muchas cosas juntas. En lo futbolístico no estaba muy bien y ha sido un año bastante malo por mi abuela”, indicó a TNT Sports Argentina.

En la misma línea, Pablo Solari le dedicó el gol a su fallecida abuela. “Si la metes adentro, estás contento. Si no, estás triste. Hay varias cosas que los futbolistas no lo hacemos ver. Yo ahora estoy saliendo de un momento bastante complicado. Se me fue alguien muy importante en mi vida y se lo dedico a ella, que de seguro desde arriba me está apoyando”, agregó.

Ya bastante emocionado, el otrora atacante albo explicó la cercanía que tenía con su abuela materna. “Prácticamente me crié con ella. Mis papás trabajaban mucho y yo con la que siempre estaba era ella. Fue una pérdida importante en mi vida, pero estoy saliendo de eso, que es lo importante”, concluyó.

El gol de Pablo Solari y su emotivo relato

¿QUÉ HIZO HOYOS? River comandó una contra letal sobre el cierre, Solari aprovechó una pésima salida del arquero y marcó el 1-0 final vs. Newell's. pic.twitter.com/ObCkXoQKVY — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2023