Zampedri reclama polémica jugada del clásico: “Era penal, Falcón no va a disputar la pelota y me choca en la espalda”

Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, tomó la palabra este sábado para comentar lo que sucedió en el clásico entre los “Cruzados” y Colo Colo, duelo que concluyó en un empate sin goles.

En zona mixta, el goleador de la UC realizó un balance y aseguró que “merecíamos ganar. Cuando ellos quedaron con uno menos nosotros tuvimos el control del partido, las situaciones más claras, con dos palos, pero no se dio, nos faltó finalizar mejor”.

“Hoy queríamos ganar e hicimos un partido como para ganarlo. Tuvimos las más claras y no se dio, pero nos vamos con buenas sensaciones a pesar del empate”, agregó el atacante trasandino.

El penal que reclama la UC

Fernando Zampedri también se refirió al penal que pidió Universidad Católica en el segundo tiempo, en donde el “Toro” cayó dentro del área tras un cruce de Maximiliano Falcón.

“Es una jugada rápida, se discute mucho. Si hubiese sido fuera del área y lo hace un delantero, los árbitros cobran la falta. Pero cuando es dentro del área, dudan mucho en cobrarlo”, afirmó el argentino.

“Para mí era penal, Falcón no va a disputar la pelota, me va a disputar el cuerpo y me choca en la espalda, pero ya pasó, se empató, hay que dar vuelta la página”, complementó.

