Gustavo Quinteros, con la frente en alto tras empate ante la UC: “Estuvimos sólidos; no nos superaron futbolísticamente”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, salió con la frente en alto este sábado tras el empate sin goles entre sus dirigidos y Universidad Católica, duelo disputado fecha 10 del Campeonato Nacional 2023.

“Once contra once fue parejo, tuvimos tres situaciones claras de gol, pero no las pudimos concretar”, fue el primer análisis del técnico albo en diálogo con la señal oficial.

Luego, el DT del “Cacique” lamentó la expulsión de Leonardo Gil. “Con un jugador menos ellos nos llegaron mucho más, pero con centros, pelotas paradas, sin mucho juego elaborado. Creo que la expulsión nos sacó muchas posibilidades a nosotros”, indicó.

En la misma línea, aseguró que la UC no fue más que Colo Colo, a pesar de tener un hombre más. “Estuvimos sólidos, no tuvimos ninguna situación en contra, solo la del palo en el segundo tiempo, nada más, no nos superaron futbolísticamente, solo con muchos centros y pelotas al área”, sostuvo.

Por último, Gustavo Quinteros afirmó que “por ahora” encontró un once titular, sin embargo, lanzó una advertencia. “Estoy esperando que los jugadores que llegaron alcancen su mejor nivel, porque algunos todavía no lo hacen, otros están lesionados o con molestias que no los dejan prepararse bien. Cuando estemos todos al 100%, el equipo será más fuerte todavía”, concluyó.

Rivales de la próxima fecha

Para la jornada 11 del Campeonato Nacional 2023, el elenco precordillerano será local contra O’Higgins, el 22 de abril a las 20:00 horas en el Santa Laura. Por su parte, el conjunto albo recibirá a Palestino, el 23 de abril a las 17:30 horas en el Monumental.