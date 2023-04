Claudio Bravo finaliza su contrato con Real Betis en junio de este año y aún no hay confirmaciones sobre su renovación. En este escenario, un histórico del club alzó la voz por el arquero chileno. Se trata de Joaquín Sánchez.

El jugador con más partidos en la historia del cuadro “bético” tomó la palabra y manifestó su deseo por mantener al portero de La Roja en el plantel. “Nos gustaría que siga, da pena pensar que pueda terminar en otro equipo, porque acá lo sentimos como uno más. Es un futbolista que nos da vida cada día y que tenerlo dentro de nuestro vestuario es algo muy importante”, explicó en diálogo con TNT Sports.

“Bravo no alza la voz por no jugar”

“Claudio es un futbolista importante y todos ven que es un tipo con personalidad, que va más allá. Dentro del vestuario es uno más y no alza la voz por no jugar, trabaja y se siente uno más. Eso la gente lo acoge bien, porque entrena tanto que genera orgullo”, agregó el volante español sobre el ex Colo Colo.

En la misma línea, el experimentando mediocampista destacó la actitud que tiene el golero nacional en el equipo. “Es un tipo con mucha personalidad, que no se asusta ante nada. Opina, habla y cuando debe retar, lo hace. Conmigo habla mucho, con Manuel Pellegrini también, es importante, aunque juegue más o menos tiempo”, añadió.

Si bien, Claudio Bravo no alcanza una renovación automática en Real Betis por no cumplir la cantidad de partidos mínimos que necesitaba, aún cuenta con tiempo para una eventual negociación con la dirigencia del club español, en caso de que decidan extender su contrato.