El Al Nassr de Cristiano Ronaldo cambió de DT. El elenco saudí anunció la destitución del francés Rudi García e, instantes después, comunicó el arribo del croata Dinko Jelicic para tomar el mando del primer equipo.

El entrenador europeo fue cesado durante la presente jornada tras nueve meses en el cargo donde registró 18 victorias, cinco empates y tres derrotas en 26 partidos; y rápidamente se dio a conocer su sucesor, quien era encargado de la categoría sub 19.

Uno de los primeros en reaccionar al despido fue “CR7”, quien reaccionó despidió a García en sus redes sociales: “Un placer haber trabajado contigo. Te deseo lo mejor para el futuro”.

Cabe destacar que bajo las órdenes de Rudi García, Cristiano Ronaldo ha anotado 11 goles y dos asistencias en 12 partidos, mientras que ha perdido únicamente dos encuentros, ambos ante el Al Ittihad.

El primer encuentro de Dinko Jelicic será el próximo martes 18 de abril, frente a Al Hilal, válido por la jornada 25 de la Liga Profesional Saudí, donde Al Nassr marcha en el segundo lugar a solo tres unidades del líder.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023