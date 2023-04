Marcelo Díaz se reencontrará con la U y Morales ya palpita este cruce: “Él es un referente y lo tenemos de rival”

Marcelo Morales, defensa de Universidad de Chile, atendió a la prensa este miércoles y se refirió al próximo partido de los azules contra Audax Italiano, en la reanudación del Campeonato Nacional 2023.

“Sabemos los puntos fuertes que tiene Audax, sus jugadores desequilibrantes y cómo les podemos hacer daño. La cancha (sintética) no tiene que se excusa para ninguno de los dos equipos. Nosotros tenemos que jugar en donde sea”, mencionó el “Chelo” en conferencia.

También tuvo palabras para el reencuentro entre el Marcelo Díaz y la U, en lo que será un cruce especial para el ex volante del cuadro universitario. “Todos sabemos lo que él es en esta institución, es un referente, y en esta ocasión lo tenemos de rival. Intentaremos hacerlo lo mejor posible”, indicó Morales.

Por otro lado, lamentó que los hinchas azules no puedan ir al partido, debido a la sanción por los incidentes en el pasado Superclásico. “Es una lástima no poder jugar con nuestra hinchada, ellos siempre están en todos lados y nos dan un plus. Sé que van a estar alentándonos en cualquier parte”, agregó.

Por último, Marcelo Morales destacó el trabajo de su entrenador, Mauricio Pellegrino. “Nos ayuda bastante a los más chicos. Nos da confianza y nos enseña que no tenemos que relajarnos, que no basta solo con el talento, que hay que trabajar día a día y esforzarnos en los entrenamientos”, complementó.