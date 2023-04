En Audax quieren sí o sí a los hinchas de la U: “Buscamos no ser afectados en nuestros ingresos”

Este fin de semana, el Campeonato Nacional vuelve en gloria y majestad. La máxima lucha deportiva de fútbol del país regresa con la décima jornada y uno de los encuentros atractivos de la fecha será la vista de la U al Audax en La Florida.

Sin embargo, y a no ser de algún cambio de último minuto, el local tendrá que jugar solo con sus hinchas. Esto luego de que el Tribunal de Disciplina de ANFP castigara a los azules a jugar tres encuentros en condición de visitante sin sus hinchas, esto tras los serios incidentes que se provocaron en el último Superclásico en el Monumental.

La primera sanción que deberán cumplir los azules será ante el Audax Italiano, situación que no tiene nada contento a la dirigencia “itálica”.

Así lo confesó el mandamás del Audax Italiano, Gonzalo Cilley: “sí, presentamos una apelación“, partió indicando en conversación con La Tercera, asegurando que no están de acuerdo con ser ellos castigados por algo que tiene relación con los azules.

“Respetamos al tribunal, pero no es justo para la competencia que un equipo sufra las consecuencias económicas de acciones de otros clubes u hinchada. ¿Si tienen que castigar a la U de local?’ Eso no lo podemos decidir nosotros. Buscamos no ser afectados en nuestros ingresos por venta de entradas simplemente”, complementó el mandamás del cuadro floridano.

Cabe recordar que, junto al Audax Italiano, Everton de Viña del Mar y Coquimbo Unido serán los otros dos clubes “perjudicados” por la sanción contra los azules.