Sebastián Abreu se ilusiona con el arribo de Marcelo Bielsa a Uruguay: “Es una oportunidad hermosa”

Sebastián Abreu, emblemático exdelantero de la selección de Uruguay, se refirió al inminente arribo de Marcelo Bielsa al banco de la “Celeste” de cara a las próximas Clasificatorias al Mundial 2026, lo que debería ser oficializado dentro de los próximos días.

“Hablar de Bielsa es para que lo aprovechen los entrenadores de Uruguay y los periodistas. Si se da, hay que aprovecharlo al máximo. Es una oportunidad hermosa”, comentó el exjugador en diálogo con el programa Cómo Te Va de DSports Radio.

“Bielsa ha sembrado un legado. Si van a hablar si ganó o no, es exitismo y no me prendo. Siempre los equipos de Bielsa compiten, no entro en el debate de que es extranjero. Bielsa te eleva y te convence”, cerró Abreu.

Cabe recordar que Marcelo Bielsa no dirige desde la temporada 2021-22 tras su salida del Leeds United. El “Loco” firmará con Uruguay hasta que terminen las Eliminatorias Sudamericanas, donde debutaría ante La Roja, con la posibilidad de prolongar el vínculo hasta el Mundial 2026 en caso de clasificarse.