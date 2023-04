Otro Mundial quedó sin sede: FIFA le quita a Perú la organización de la Copa del Mundo Sub 17 2023

Este lunes, la FIFA confirmó que Perú ya no es la sede del Mundial Sub 17, certamen que se llevará a cabo entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de este 2023.

“Tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la FIFA ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023”, anunció el ente rector del fútbol mediante un comunicado oficial.

La razón apunta a un problema con los estadios peruanos. “La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo”, explicó el organismo.

“A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición”, agregó la entidad.

De esta manera, el Mundial Sub 17 se queda sin sede, misma situación que ocurrió con el Mundial Sub 20 que debía ser en Indonesia, pero FIFA también le quitó la organización del certamen al país asiático.

Por ahora, Argentina es el principal candidato para albergar la Copa del Mundo Sub 20 y quedará expectante con lo que pase con la cita planetaria Sub 17. El Bureau del Consejo de la FIFA es quien decidirá las sedes.

FIFA has regretfully withdrawn Peru’s hosting rights to the FIFA U-17 World Cup 2023™ following extensive discussions between FIFA and the Peruvian Football Federation (FPF).

ES: https://t.co/9IE6RTWNLa

EN: https://t.co/TioowCyNQZ

— FIFA Media (@fifamedia) April 3, 2023