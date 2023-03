Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, consiguió la nacionalidad chilena en febrero pasado y aumentó su deseo de llegar a La Roja. En este escenario, el guardameta reveló en qué está el proceso y explicó sus trámites en la FIFA.

“Pudimos cumplir con todos los requisitos para la nacionalidad, para poder ser considerado un chileno más. Por parte del club hemos solicitado a la FIFA, mostrando los documentos, para recibir una autorización y una aceptación. Estamos a la espera de eso”, indicó el golero en diálogo con ESPN.

En la misma línea, aclaró que este procedimiento en la FIFA es solo para corroborar que todos los documentos estén correctos. “No quiere decir que yo tenga que ser convocado o no a la selección, simplemente es para saber si está todo ok con los papeles. Después, hay que ganárselo en la cancha”, sostuvo.

“Obviamente me entusiasma mucho tener la posibilidad de ser convocado, pero primero quiero tener la certeza para no ilusionarme y hacerme expectativas de algo que quizás no se pueda”, agregó el portero de la UC.

Matías Dituro desmiente conflicto con Isla

Además, el arquero de Universidad Católica negó alguna discusión con Mauricio Isla. “Jamás podría tener una conversación con un compañero de esa manera, sabiendo que mi rendimiento no es el que estoy acostumbrado a tener. Y segundo, tampoco lo haría. Sí me acercaría a preguntarle qué le pasa, cómo se siente, cómo está, intentar ayudarlo para que se pueda sentir mejor”, aseguró.

“Pero es totalmente falso lo que salió el último tiempo. No tengo ningún problema con Mauricio, tenemos un grupo sano que trabaja, a veces no nos salen las cosas y nos fastidiamos nosotros mismos. Por ahí se puede percibir mal ese fastidio, pero jamás increparía a un compañero por una baja de rendimiento”, concluyó Dituro.