“Hay que desenchufarlos”: Insólito blooper de banda cumbiera durante amistoso entre Argentina y Curazao

Un show total se vivió este martes en el Estadio Único de Santiago del Estero, donde Argentina goleó 7-0 a Curazao en su último partido amistoso de la fecha FIFA de marzo.

El encuentro tuvo goles y también un comentado blooper. Durante el entretiempo, el grupo musical de cumbia, “La T y La M”, se presentaron en el escenario a un costado de la cancha para animar la fiesta. Sin embargo, un insólito hecho ocurrió cuando comenzó el segundo tiempo.

Sonó el pitazo del árbitro, los jugadores de Argentina y Curazao comenzaron a jugar, pero la banda cumbiera siguió tocando y entonaron con fuerza su famosa canción mientras los relatores narraban lo que sucedía dentro del campo de juego.

“Hay que desenchufarlos a La T y La M me parece, no paran de cantar”, señaló un comentarista del canal TVP. En tanto, en la transmisión de TyC Sports informaron que un miembro del cuerpo técnico argentino tuvo que intervenir. “Se acercó Pablo Aimar para ver qué pasa con la música, porque ya arrancó el partido”, indicaron. El grupo musical dejó de sonar pasado los 30 segundos del segundo tiempo.

Aimar cortando la música

La música murió, hace 20 años. Crecí escuchando a The Beatles, Pink Floyd, Queen, Soda, Radiohead, Spinetta en todos sus colores, The Who, U2, Los Rolling, entre tantos otros… Me apena tanto cuando escucho hablar a los jóvenes de La T y la M. pic.twitter.com/LA6ljop3jo

— Luli~Лули 𓆉 (@Willy_Euphoria) March 29, 2023