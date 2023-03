“Es un poco basura, para mí no es fútbol”: Figura de España lanza ácida crítica contra el juego de Escocia

Escocia dio el gran batacazo este martes tras vencer por 2-0 a España en las Clasificatorias a la Eurocopa 2024. No obstante, tras el encuentro, Rodri Hernández, capitán de “La Roja”, lanzó duras críticas contra el fútbol de los escoceses, cuyo juego definió como “basura”.

“Es su forma de jugar y hay que respetarla, pero para mí es un poco basura. Siempre perdiendo el tiempo, te provocan, se caen… Para mí, esto no es fútbol. Para la velocidad del juego, tienes que seguir adelante. El árbitro tiene que asumir esto, pero no dice nada”, comentó el volante del Manchester City a Optus Sport.

A pesar de todo, el jugador español reconoció las deficiencias del seleccionado de Luis de la Fuente. “Tenemos que usar nuestras armas y aprenderemos para la próxima vez. Queremos ir a los duelos y siempre luchamos, pero esto no se trata de pelear. Se trataba de perder el tiempo… Pero esto depende del árbitro, no de nosotros”.

“No queremos empezar ya con las dudas por favor porque estamos trabajando, intentándolo y se han hecho muchas cosas bien. Han sido errores puntuales que nos han penalizado pero es labor de todos, colectiva. Todos ganamos y perdemos. Trabajando seguro que mejoraremos”, agregó.

Finalmente, Rodri Hernández apuntó que “está claro que han metido las dos que han tenido y nosotros lo hemos intentado. Hay que mejorar, los despistes cuestan caros ante estos equipos. La sensación es de un día que lo haces bien pero no termina de entrar y a ellos les ha ido todo de cara”.

“It’s the way they play… it’s a bit rubbish”

Rodri goes on an all-time rant following Spain’s loss to Scotland.

He puts everybody on blast and you need to see it 😅#OptusSport pic.twitter.com/dMkUuabWQE

— Optus Sport (@OptusSport) March 29, 2023