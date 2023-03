Ryann Torrero, arquera de Colo Colo y de La Roja Femenina, sufrió momentos de terror debido al fuerte sismo que se percibió en la zona central del país este martes 21 de marzo.

“Olvidé lo horrible de esto. Estoy seguro de que todo mi edificio me escuchó gritar. Eso fue un terremoto, no un temblor. Nadie me discute”, señaló la guardameta chilena-estadounidense en su cuenta oficial de Twitter.

Según comentó la propia portera del “Cacique”, se encontraba en un séptimo piso cuando ocurrió el movimiento telúrico. “Eso no fue de baja intensidad, discutiré esto hasta que sea vieja”, agregó Ryann Torrero en sus redes sociales.

De acuerdo a la información otorgada por el Centro Sismológico Nacional, el temblor percibido este martes fue de una magnitud de 5,6 y el epicentro se ubicó a 12,55 kilómetros al noroeste de Melipilla.