Roberto Tobar tras polémica jugada del Superclásico: “Para que el VAR llame al árbitro, tiene que ser un error grosero”

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, destacó el arbitraje de Cristián Garay en el último Superclásico donde Colo Colo y Universidad de Chile no se sacaron ventajas.

“Me gustó mucho lo de Garay, quedé conforme, es un árbitro joven y fue su primer clásico. Lo hizo con personalidad, con una convicción fuerte de querer sacar el partido de buena forma y así lo hizo”, afirmó en diálogo con ESPN.

El ex réferi también explicó por qué Garay no revisó el VAR tras la polémica jugada del zaguero azul Yonathan Andía dentro del área rival. “La instrucción es clara y no solo en Chile, sino a nivel mundial. Para que el VAR llame al árbitro, tiene que ser un error grosero, obvio. Si no lo es, no le avisarán”, comentó.

En la misma línea, Roberto Tobar aclaró que “queremos empezar a exhibir los audios de jugadas polémicas, complejas. Dar la transparencia necesaria con estos videos para entregar conocimiento de por qué llegamos a tomar estas decisiones”.

Roberto Tobar y el “juegue-juegue”

Por otro lado, Tobar se refirió al estilo “juegue-juegue” que entregan los jueces en cada partido hoy en día. “Los jugadores se están adaptando a esta nueva forma, nosotros queremos ser mucho más específicos en la sanción de falta. La instrucción es dejar jugar, interpretar bien cada situación y los jugadores entienden y ayudan a que el desarrollo del producto fútbol sea mucho más potente”, aseguró.

“Estamos en una etapa de ajuste, entramos con mucha fuerza, eso lo sabemos, realizamos un cambio drástico en la interpretación que le damos a la jugada, mucho más específico y de entendimiento”, completó el jefe de los árbitros chilenos.